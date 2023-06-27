ЗСУ чи не вперше відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року, − британська розвідка

Українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, яке розташоване на старій лінії контролю.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.
“Це один із перших випадків після вторгнення Москви у лютому 2022 року, коли українські сили, найімовірніше, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року”, − йдеться у повідомленні.
Британці зазначають, що нещодавні багаторазові одночасні українські атаки по всьому Донбасу, ймовірно, призвели до того, що сили терористів "ДНР" та Чечні діють у цьому районі на піку своїх можливостей.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 27, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AYcLZdIOZ7
Нагадаємо, українські бійці почали контрнаступ в районі Бахмута і ще п’яти населених пунктів на сході. На півдні вдалося звільнити близько 130 квадратних кілометрів території.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив же, що цей рік війни має стати переломним, а Збройні Сили України мають перемогти в цій війні, оскільки воюють за свою країну.