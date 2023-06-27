ЗСУ чи не вперше відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року, − британська розвідка

Українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька.

Українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, яке розташоване на старій лінії контролю.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

“Це один із перших випадків після вторгнення Москви у лютому 2022 року, коли українські сили, найімовірніше, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року”, − йдеться у повідомленні.

Британці зазначають, що нещодавні багаторазові одночасні українські атаки по всьому Донбасу, ймовірно, призвели до того, що сили терористів "ДНР" та Чечні діють у цьому районі на піку своїх можливостей.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AYcLZdIOZ7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 27, 2023

Нагадаємо, українські бійці почали контрнаступ в районі Бахмута і ще п’яти населених пунктів на сході. На півдні вдалося звільнити близько 130 квадратних кілометрів території.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив же, що цей рік війни має стати переломним, а Збройні Сили України мають перемогти в цій війні, оскільки воюють за свою країну.