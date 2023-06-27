ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ чи не вперше відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року, − британська розвідка

Українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька.

ЗСУ чи не вперше відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року, − британська розвідка
Фото: 56 омпбр

Українські десантники трохи просунулися на схід від села Красногорівка, неподалік Донецька, яке розташоване на старій лінії контролю.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

“Це один із перших випадків після вторгнення Москви у лютому 2022 року, коли українські сили, найімовірніше, відвоювали територію, окуповану Росією з 2014 року”, − йдеться у повідомленні.

Британці зазначають, що нещодавні багаторазові одночасні українські атаки по всьому Донбасу, ймовірно, призвели до того, що сили терористів "ДНР" та Чечні діють у цьому районі на піку своїх можливостей.

Нагадаємо, українські бійці почали контрнаступ в районі Бахмута і ще п’яти населених пунктів на сході. На півдні вдалося звільнити близько 130 квадратних кілометрів території.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив же, що цей рік війни має стати переломним, а Збройні Сили України мають перемогти в цій війні, оскільки воюють за свою країну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies