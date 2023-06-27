Зеленський нагородив бійців на Бердянському напрямку

Також президент заслухав доповідь командувача Оперативно-тактичного угруповання “Донецьк” генерал-лейтенанта Юрія Содоля про поточну оперативну ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції на Бердянському напрямку й нагородив українських воїнів.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Під час поїздки Зеленський ознайомився з роботою командно-спостережного пункту третього батальйону Окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького.

Він заслухав доповідь командувача Оперативно-тактичного угруповання “Донецьк” генерал-лейтенанта Юрія Содоля про поточну оперативну ситуацію, було обговорено окремі питання формування корпусу морської піхоти.

Також президент подякував бійцям за героїчну службу та вручив державні нагороди військовим, які брали участь у звільненні населених пунктів на Бердянському напрямку.

Зокрема, Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден “Золота Зірка” заступнику командира батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ майору Сергію Дудіну.

Він неодноразово брав участь у відбитті атак противника, знищував ворожу техніку й живу силу, брав участь у вдалих штурмах, які сам же планував.

Під час бойових дій майор зазнав поранення, після лікування одразу повернувся в стрій.

Приймаючи нагороду від президента, Сергій Дудін передав йому свій шеврон.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський нагородив бійців підрозділів оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”.