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Окупанти оштрафували кримських татар через національні прапори, - Лубінець

Країна-окупант знову порушила права корінного народу України. 

Окупанти оштрафували кримських татар через національні прапори, - Лубінець
Фото: Суспільне Крим

У тимчасово окупованому Криму росіяни оштрафували кримських татар через національні прапори. 

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець

“Країна-окупант укотре порушила права корінного народу України”, - наголосив Лубінець. 

Він зазначив, що напередодні Дня кримськотатарського прапора у Білогірському районі російська поліція зупинила колону авто під кримськотатарськими прапорами. 

Після цього представники окупаційної влади затримали трьох кримських татар.

Раніше повідомлялось, що за роки окупації Криму до російської армії було призвано щонайменше 40 тис. жителів півострова.

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