Українська армія продовжує наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, – речник Генштабу

Також оборонці стримують наступ ворога на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

На напрямках Новодарівка-Приютне, Новоданилівка-Роботине мали успіх, продовжують вражати артилерією цілі противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

Ворог продовжує зазнавати втрат у особовому складі та техніці. ЗСУ продовжують стримувати наступ росіян на Лиманському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

"Українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне. Мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – зазначив він.

Протягом минулого тижня захисники звільнили 130 квадратних кілометрів. Наступальна операція угруповання військ "Таврія" триває вже 20 діб. Наші звільнили Степове, Лобкове, П’ятихатки, Новодарівку, Нескучне, Благодатне, Макарівку та ведуть бої поблизу Жереб’янок, Роботиного, Рівнополя, Старомайорського.

Противник втратив з початку операції приблизно 8300 осіб лише вбитими (слід думати, що стільки само пораненими), 112 танків, 175 ББМ, 298 гармат, мінометів і РСЗВ (суцільна втіха на цьому напрямку!), 21 систему ППО. Окремо зауважимо втрати автомобільної техніки (далі зрозумієте причину): 255 машин. Докладно читайте в матеріалі "Козаченьки десять днів як встали. Проміжний фініш" Віктора Кевлюка.