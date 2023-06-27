ЗСУ за минулу добу знищили ще 590 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 226 170 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 226 170 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 226170 (+590) осіб ліквідовано

танків - 4036 (+5)

бойових броньованих машин - 7834 (+14)

артилерійських систем - 4083 (+28)

РСЗВ - 626 (+2)

засоби ППО - 386 (+1)

літаків - 314 (+0)

гелікоптерів - 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10)

крилаті ракети -1261 (+2)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 6772(+21)

спеціальна техніка - 563 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала шести ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих цілі ворога.