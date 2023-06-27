ЗСУ за минулу добу знищили ще 590 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 226 170 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 226170 (+590) осіб ліквідовано
- танків - 4036 (+5)
- бойових броньованих машин - 7834 (+14)
- артилерійських систем - 4083 (+28)
- РСЗВ - 626 (+2)
- засоби ППО - 386 (+1)
- літаків - 314 (+0)
- гелікоптерів - 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10)
- крилаті ракети -1261 (+2)
- кораблі / катери - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6772(+21)
- спеціальна техніка - 563 (+6).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала шести ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих цілі ворога.