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ЗСУ за минулу добу знищили ще 590 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 226 170 військових.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 590 російських окупантів
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 226 170 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 226170 (+590) осіб ліквідовано
  • танків - 4036 (+5)
  • бойових броньованих машин - 7834 (+14)
  • артилерійських систем - 4083 (+28)
  • РСЗВ - 626 (+2)
  • засоби ППО - 386 (+1)
  • літаків - 314 (+0)
  • гелікоптерів - 308 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3492 (+10)
  • крилаті ракети -1261 (+2)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6772(+21) 
  • спеціальна техніка - 563 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала шести ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих цілі ворога.

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