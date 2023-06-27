​Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендує перейменувати понад 1,4 тис. населених пунктів

Їхні назви не відповідають орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або пов'язані з російською імперською політикою.

Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст.

Про це повідомляється на сайті Нацкомісії, де можна ознайомитися з переліком цих населених пунктів.

"На виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з усіх регіонів України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Нацкомісія визначила перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов'язані з російською імперською політикою в Україні.

Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради підтримав перейменування Ватутіного на Залужне.

У лютому петиція про переменування Росії на Московію набрала 25 тисяч підписів.