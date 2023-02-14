Петиція про переменування Росії на Московію набрала 25 тисяч підписів

Петиція до президента України Володимира Зеленського із вимогою офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія" набрала більше 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду.

Про це стало відомо з інформації на сторінці петиції №22/170958-еп на сайті президента України.

Також петиція пропонує замінити термін "російський" на "московський", "Російська федерація" на "Московська федерація".

“Історичною назвою Росії є Московія. Те саме стосується державних утворень Московського князівства, Московського царства, імперії. Ця назва вживалася в європейських і в деяких азійських мовах. На багатьох історичних мапах XVI—XIX ст., які виготовлялися в Європі до і після перейменування Московського царства на Всеросійську імперію, також фігурує ця назва. 22 жовтня 1721 року, - тобто 301 рік тому, - московський цар Петро І проголосив Московське царство “Российской империей”, - зазначила авторка петиції Валерія Шахворостова.

Вона наголосила, що зміна назви дала підстави для подальшого загарбання РФ історії (Київської) Русі.

“301 рік українці потерпають від брехні російської версії нашого історичного минулого. Називаючи Росію Росією, ми легалізуємо її брехню та підтверджуємо, що згодні з її версією історії. У відриві від Києва російська культурна традиція втрачає свої корені. Саме тому Росія так тримається за Україну і Київ”, - підкреслила авторка.

На її думку, на нас лежить відповідальність за повернення своєї ідентичності та своєї історії. Отже, ця історична помилка має бути виправлена на офіційному рівні.

Валерія Шахворостова наголосила, що офіційна зміна назви держави - це потужний інформаційний хід на міжнародному рівні. Зокрема, це запустить хвилю пошуку інформації, що призведе до розвіювання кремлівських міфів щодо історичного минулого "великого русского народа".

“Це надважливий крок в інформаційній війні, який допоможе Україні перемогти”, - підсумувала авторка звернення.

Нагадаємо, депутати Львівської обласної ради під час засідання 21 грудня 2021 року підтримали звернення до центральної влади, в якому запропонували називати Росію Московією, а росіян - московитами.

А в кінці листопада 2022 року представник України при ООН Сергій Кислиця запропонував повернути РФ її історичну назву Московія. Він додав, що теперішня назва Росії є вкраденою. Як приклад країни, котру називають по-різному у різних мовах, Кислиця навів Угорщину.