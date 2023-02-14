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Зеленський присвоїв 10 ОГШБр почесне найменування "Едельвейс"

Бригада отримала почесне найменування зважаючи на зразкове виконання особовим складом покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Зеленський присвоїв 10 ОГШБр почесне найменування "Едельвейс"
Фото: Facebook/10 гірсько-штурмова бригада

10 окрема гірсько-штурмова бригада Сухопутних військ Збройних Сил України отримала почесне найменування "Едельвейс".

Про це йдеться в указі № 80/2023 від 14 лютого 2023 року президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що бригада отримала почесне найменування "Едельвейс" зважаючи на зразкове виконання особовим складом покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Відтепер її слід іменувати 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше 10 морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил ЗСУ було присвоєно ім’я Героя України полковника Ігоря Бедзая.

Також президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку “За мужність та відвагу” трьом бригадам ЗСУ. 

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