Три бригади ЗСУ отримали відзнаки “За мужність та відвагу”

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку “За мужність та відвагу” трьом бригадам ЗСУ.

Як йдеться у відповідному указі, нагороду отримала 1-ша окрема танкова Сіверська бригада, 40-ва окрема артилерійська бригаді та 57-ма окрема мотопіхотна бригада.

“З початку повномасштабного вторгнення Росії бійці 1-ї окремої танкової бригади гідно та мужньо виконували поставлені завдання. Спочатку на Чернігівському напрямку, а зараз – у найгарячіших точках півдня та сходу нашої держави. За півроку понад тисячу тисячі воїнів цієї бригади відзначені державними нагородами.

Підрозділи 40-ї окремої артилерійської бригади захищають державу на Харківському напрямку і роблять це дуже хоробро та результативно. Доведені втрати російської армії від вогню цієї нашої бригади дають зрозуміти всім окупантам, що ворогу на нашій землі місця немає й не буде.

57-ма окрема мотопіхотна бригада за цей місяць відзначилася хорошими результатами на півдні нашої держави – звільнила низку населених пунктів на Херсонщині. А за період повномасштабного вторгнення Росії у 57-й бригаді вже троє воїнів відзначені орденом “Золота Зірка” та 275 військовослужбовців отримали державні нагороди”, – розповів Зеленський у відеозверненні.

З моменту започаткування такої відзнаки для наших військових підрозділів у травні, вже 46 військових частин відзначені за мужність і відвагу. З них 38 військових частин Збройних Сил України, чотири військові частини Державної прикордонної служби, чотири військові частини Нацгвардії.

Нагадаємо, Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові, тіло якого із жовто-синім браслетом на руці знайшли в Ізюмі. Із 19 квітня 2022 року військовий вважався безвісти зниклим.