У північний частині Мелітополя пролунав вибух, – Федоров

У північний частині міста Мелітополь Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

“Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією очевидців, у бік вибуху поїхала пожежна машина.

“Збираємо інформацію, де у окупантів підгоріло на цей раз”, – додав міський голова.

Нагадаємо, 23 вересня зранку в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре почули мешканці в центрі міста.

Напередодні фейкового референдуму російські війська влаштували теракт в окупованому Мелітополі. На центральному ринку вони скоїли вибух і ліквідували шістьох своїх військових – це і поранені, і загиблі.