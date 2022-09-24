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У північний частині Мелітополя пролунав вибух, – Федоров

“Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати".

У північний частині Мелітополя пролунав вибух, – Федоров
Іван Федоров, міський голова Мелітополя
Фото: Іван Федоров у Facebook

У північний частині міста Мелітополь Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

“Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією очевидців, у бік вибуху поїхала пожежна машина. 

“Збираємо інформацію, де у окупантів підгоріло на цей раз”, – додав міський голова.

Нагадаємо, 23 вересня зранку в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре почули мешканці в центрі міста.

Напередодні фейкового референдуму російські війська влаштували теракт в окупованому Мелітополі. На центральному ринку вони скоїли вибух і ліквідували шістьох своїх військових – це і поранені, і загиблі.

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