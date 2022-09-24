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На єдиному вцілілому в’їзді до Балаклії провели аварійний ремонт

Відновлено рух переправою на шляху до Ізюму.

На єдиному вцілілому в’їзді до Балаклії провели аварійний ремонт
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

У Харківській області відновили рух знищеною під час бойових дій переправою на шляху до Ізюму.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

За минулу добу ще 10 кілометрів державних автошляхів розчистили, а на дорозі Т-21-22 Ізюм – Барвінкове разом із Державною спеціальною службою транспорту звели тимчасову переправу.

“Мета – максимально оперативно забезпечити логістику гуманітарних вантажів, доїзд комунальних служб, рятувальників, медиків до усіх постраждалих від російської агресії населених пунктів”, – зазначено у повідомленні.

На єдиному вцілілому в’їзді до Балаклії провели аварійний ямковий ремонт, розчистили покриття від решток боєприпасів і військової техніки. Розпочали поточний дрібний ремонт, аби транспорт зміг швидко та безпечно рухатися до міста.

На дорозі Київ – Харків – Довжанський розпочали демонтаж підірваного мосту, прибирали та вивозили сторонні предмети з проїзної частини. Ліквідовували руйнування дорожнього покриття, влаштовували дорожні труби і проводили земляні роботи.

Усього з моменту деокупації частини Харківщини у вересні прибрано 134 км доріг державного значення.

Нагадаємо, попит на рейс до звільненої від росіян Балаклії суттєво збільшився. Через це замість одного рейкового автобуса Pesa з ранку суботи поїдуть два. 

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