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Андрющенко повідомив про чергову провокацію окупантів у Бердянську

Рух опору нібито підірвав сіті-лайт та бордюр.

Андрющенко повідомив про чергову провокацію окупантів у Бердянську
Фото: t.me/andriyshTime

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про ще одну провокацію у місті Бердянськ Запорізької обалсті.

Рух опору нібито підірвав сіті-лайт та бордюр.

“Ще одна провокація під час цирку рефрендум. В Бердянську вибух. Русня каже про детонацію саморобної вибухівки, товсто натякаючи на рух опору”, – написав він. 

Фото: t.me/andriyshTime
“Дивний Бердянський рух опору, який влаштував охоту на сіті-лайт та бордюр. Вночі. Коли поруч нікого нема і не може бути. Гарна спроба, але ніт. Далі буде….”, – додав радник мера.
Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, заступника "голови" "адміністрації" окупованого Бердянська і його дружину, яка очолювала так звану міську територіальну виборчу комісію з проведення референдуму, вбили.

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