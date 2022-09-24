Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про ще одну провокацію у місті Бердянськ Запорізької обалсті.
Рух опору нібито підірвав сіті-лайт та бордюр.
“Ще одна провокація під час цирку рефрендум. В Бердянську вибух. Русня каже про детонацію саморобної вибухівки, товсто натякаючи на рух опору”, – написав він.
Нагадаємо, заступника "голови" "адміністрації" окупованого Бердянська і його дружину, яка очолювала так звану міську територіальну виборчу комісію з проведення референдуму, вбили.