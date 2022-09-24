Головне за день. Субота, 24 вересня

Відбиті атаки противника, псевдореферендуми на окупованих територіях, обстріл Сумщини, вибух в Мелітополі. Яким запам’ятається 213-й день повномасштабної війни.

Сполучені Штати Америки разом зі своїми союзниками та партнерами готові вжити додаткових заходів, які означатимуть для Росії "швидкі та серйозні економічні витрати" у відповідь на російські псевдореферендуми на окупованих територіях України.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр назвала проведення фіктивних референдумів "кричущим порушенням міжнародного права та образою принципів суверенітету та територіальної цілісності, що лежать в основі системи міжнародного права". Раніше це дії Росії також засудив президент США Джо Байден.

Жан-П'єр наголосила, що Штати "ніколи не визнають цю територію нічим іншим, окрім частини України, тому що вона належить народу України".

Нагадаємо, вчора Росія почала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 24 вересня – у нашій новині.

На першому етапі «часткової» мобілізації росіяни планують доукомплектувати свої з’єднання та військові частини, що воюють в Україні, а частина сил може піти на доукомплектування прикордонної служби.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"У подальшому не виключається, що протягом другого етапу противник продовжить виконувати свої заходи мобілізації, буде створена відповідна низка загальновійськових формувань оперативного і тактичного рівня, відповідний комплект підрозділів ракетних військ і артилерії", - додав Громов.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела, у сьомому пункті указу президента РФ йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.

Сьогодні Путін також підписав закон про посилення покарання в період мобілізації, а також про введення покарання за здачу в полон.

Звільнені з полону українські військові перебувають у шокуючому стані, майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", - заявила голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова.

За її словами, усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні. Толкачова додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини".

Скоро частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення закордон.

Також, за її словами, державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату. Голова патронатної служби "Азова" зазначила, що хлопці дякують ГУР, Генштабу, СБУ, ОП за звільнення.

Нагадаємо, що унаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей. Це офіцери, командири, Герої України, захисники “Азовсталі” і вагітні жінки-військові.

З ранку 24 вересня окупанти обстріляли три громади Сумської області, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрацїі Дмитро Живицький.

В Есманській громаді за день прилетіло 5 мін від росіян. Шалигинську громаду обстріляли о 14:00 з реактивних систем залпового вогню − 6 прильотів. “Середино-Будська громада: з 15.30 ворог здійснив артобстріл міста Середина-Буда − 5 прильотів”, – йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

У північний частині міста Мелітополь Запорізької області пролунав вибух.

“Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя”, – повідомив мер міста Іван Федоров йдеться у повідомленні.

За інформацією очевидців, у бік вибуху поїхала пожежна машина.

“Збираємо інформацію, де у окупантів підгоріло на цей раз”, – додав міський голова.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!