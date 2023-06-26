За добу Росія била по девʼяти областях України

По Чернігівській області ворог бив чотири рази за добу, з мінометів та ракетних систем залпового вогню. Постраждали Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Пошкоджено трансформатор у Сновській громаді, без електрики 11 населених пунктів, тривають роботи з ремонту, деякі вже частково заживлено. Без жертв, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив чотири обстріли. Зафіксовано 49 вибухів. Били по Есманській, Середино-Будській, Білопільській громадах. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Великописарівська та Новослобідська громади. У Миропільській громаді внаслідок одного з обстрілів одна людина отримала поранення. Пошкоджено два житлові будинки. Шалигинська громада: внаслідок одного з обстрілів зазнали пошкоджень цивільні будинки.

У Запорізькій окупанти завдали 52 ударів по 14 містах і селах. Зокрема, ракетного удару по Новояковлівці, авіаційних по Оріхову, Преображенці, Левадному, з безпілотників били по Ольгівському, провели сім обстрілів з РСЗВ по Гуляйполю та Левадному, 40 разів ударили з артилерії по Залізничному, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Новоданилівці, Малій Токмачці. Наразі зафіксовано 38 нових повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Уночі у Преображенці фахівці врятували з-під завалів 73-річного чоловіка й 77-річну жінку та оперативно передали постраждалих внаслідок ворожої атаки медикам.

У Дніпропетровській від учорашнього вечора ворог вдарив по Нікопольському району тричі. Снаряди з важкої артилерії поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Загиблих та постраждалих немає. Обстеження території продовжується.

У Луганській ворог зосередив учора наступальні дії на Сватівському районі, де спробував просунитися уперед західніше Кривошиївки у напрямку Стельмахівки. Зазначені його спроби результату не принесли – наші захисники зупинили всі намагання ворога. Окупанти продовжують активно застосовувати авіацію уздовж усієї лінії фронту. Цього разу свої удари загарбники спрямували по Діброві та Білогорівці, обстрілів зазнали Білогорівка і Невське. За добу противник здійснив 101 обстріл (486 снарядів). Про обсяги втрат ворога свідчить постійне збільшення мережі військових шпиталів на окупованій території. Нещодавно в Луганську відбулося відчуження ще одного медичного закладу, який перепрофільовано під військовий шпиталь. Там цілодобово надається медична допомога особовому складу, а для роботи залучені медичні працівники з рф.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Зеленого. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка та Одрадне. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Кислівки та Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове. Вчора ворог з РСЗВ обстріляв Колісниківку Куп'янського району. Пошкоджено два будинки. У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок.

У Донецькій за добу поранень зазнали три цивільні мешканці. Ворог здійснив 20 обстрілів населених пунктів області: завдав авіаударів (тип ракет не встановлено), ракетних (С-300), зі РСЗВ, артилерійських та танкових обстрілів. Під обстрілами: Авдіївка, Дружківка, Північне, Суха Балка, Часів Яр, Катеринівка, Єлизаветівка, Курахівка. Пошкоджено два об’єкти інфраструктури, 16 житлових будинків, адміністративна будівля, цивільний автомобіль, господарська споруда, лінія електромереж.

У Миколаївській вчора обстрілів зазнв Очаків, внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі у житловому секторі. Займання було оперативно ліквідовано підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській за добу ворог здійснив 95 обстрілів (644 снаряди), з них по Херсону – чотирьох (17 снарядів). Окупанти поцілили у райони 27 населених пунктів області. Загалом за добу через російську агресію одна людина загинула, семеро дістали поранення. Внаслідок ворожого обстрілу у Херсоні загинув 44-річний чоловік. Ще одна жінка опинилася під завалами. Один зі снарядів розірвався просто посеред кімнати. Ворог вчергове обстріляв Антонівку. Поранення отримали двоє людей. Їм надали необхідну допомогу. Також під вогнем була Бургунка. З тяжкими пораненнями госпіталізовано чоловіка. Під цей обстріл потрапила й вагітна жінка. Зараз медики надають допомогу майбутній матері. росіяни знову скинули авіаційні бомби на Козацьке та Веселе. На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України – задіяв 6 зенітних керованих ракет із С-300 по цивільних об’єктах на території Запорізької області. Крім того, завдав 33 авіаційних удари, також здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Уночі атакували з повітря Одеську область. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.