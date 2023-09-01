​У жовтні Єврокомісія планує представити пропозиції щодо розширення ЄС

"Ми готові виступити навіть зі сміливими пропозиціями – новими – та з новими ідеями", – сказав єврокомісар із питань розширення і сусідства.

Європейська комісія планує представити у жовтні "істотні пропозиції" щодо розширення ЄС.

Про це заявив єврокомісар із питань розширення і сусідства Олівер Варгеї, передає Euractiv.

За його словами, розширення блоку до 2030 року можливе, але тільки в тому випадку, якщо кандидати і сам блок "подвоять свої зусилля".

"Питання завжди було: чи хочемо ми це зробити? І я вперше чую від Європейської ради, що вони хочуть це зробити – це довгоочікувана подія", – сказав Варгеї у кулуарах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в іспанському Толедо.

Єврокомісар зазначив, що не треба наполягати на конкретних термінах, хоча "все, що ми, як ЄС, хочемо зробити, здійснимо".

"2030 рік, безумовно, можливий, але для того, щоб це сталося, це означає, що всім нам – усім інститутам ЄС, усім державам-членам та всім країнам-кандидатам – доведеться подвоїти свої зусилля, щоб досягти цього", – сказав єврокомісар.

Він додав, що це "також означатиме, що ми [ЄС] маємо прискорити зусилля щодо реформування" і сказав, що "ми готові виступити навіть зі сміливими пропозиціями – новими – та з новими ідеями".

Нагадаємо, днями голова Євроради Шарль Мішель, перебуваючи на форумі в місті Блед (Словенія) заявив, що ЄС повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Він наголосив, що розширення блоку є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, адже членство в Євросоюзі несе як обов’язки, так і переваги.

Європейська комісія не підтримала заклик Мішеля про розширення Євросоюзу. Речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу декілька разів ухилилася від відповіді на запитання журналістів, чи підтримує ЄК цю пропозицію очільника Євроради.