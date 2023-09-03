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Вірменія помилково покладалася на Росію у питаннях безпеки, – Пашинян

РФ не вважає Вірменію достатньо проросійською.

Вірменія помилково покладалася на Росію у питаннях безпеки, – Пашинян
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою.

Про це пише Reuters.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Нікол Пашинян звинуватив Росію в неспроможності забезпечити безпеку Вірменії в умовах агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо регіону Нагірний Карабах. Пашинян припустив, що Москва, яка має оборонну угоду з Вірменією та має там військову базу, не вважає його країну достатньо проросійською. 

На його думку, Росія покидає регіон Південного Кавказу. Тому, за словами Пашиняна, Єреван намагається диверсифікувати заходи безпеки, посилаючись на зв’язки з Європейським Союзом і Сполученими Штатами, а також на спроби налагодити тісніші зв’язки з іншими країнами регіону.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% пов’язана з Росією, включно з закупівлею зброї та боєприпасів", – сказав Пашинян.

Він додав, що наразі "Росія сама потребує зброї, озброєння та боєприпасів (для війни в Україні), і в цій ситуації зрозуміло, що навіть, маючи бажання, Російська Федерація не може задовольнити потреби безпеки Вірменії".

"Цей приклад має продемонструвати нам, що залежність лише від одного партнера в питаннях безпеки є стратегічною помилкою", – наголосив він.

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Нагадаємо, 1 вересня внаслідок обстрілу на кордоні Вірменії та Азербайджану загинули троє вірменських військових, ще двоє військовослужбовців дістали поранення.

25 травня 2023 року під час засідання вищої Євразійської економічної ради у Москві Пашинян заявив, що Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності.

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