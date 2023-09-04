Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
ГоловнаСвіт

Китай дав зрозуміти, що Сі вперше не приїде на саміт “Групи двадцяти”

Пекін представить прем'єр-міністр.

Китай дав зрозуміти, що Сі вперше не приїде на саміт “Групи двадцяти”
Фото: EPA/UPG

У понеділок Китай дав зрозуміти, що лідер Сі Цзиньпін вперше пропустить саміт “Групи двадцяти”. Пекін представить прем’єр-міністр Лі Цян.

Про це пише CNN.

Сі пропускає подію на тлі напруги між Китаєм і країною-господарем Індією через їхній спірний кордон і дедалі тісніші зв’язки Нью-Делі зі Сполученими Штатами.

Про відсутність Сі на саміті вперше заговорили минулого тижня, коли Reuters повідомило, що китайський лідер, ймовірно, його пропустить. На черговій пресконференції в понеділок Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Лі візьме участь у саміті в суботу та неділю, не згадуючи Сі.

Підписуйтесь на наш Google News

Мао Нін, речниця міністерства, ухилилася від запитання репортера про причину відсутності Сі Цзіньпіна. “Саміт G20 є головним форумом для міжнародного економічного співробітництва, і Китай завжди надавав велике значення відповідним заходам і брав у них активну участь”, − сказала Мао.

Навіть під час пандемії коронавірусу Сі брав участь у зустрічах у 2020 та 2021 роках по відеозв’язку. Президент Росії Володимир Путін, якому загрожує міжнародний ордер на арешт за воєнні злочини в Україні, також пропустить саміт. Натомість Росію представлятиме її міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше у МЗС повідомили, що Україна та партнери працюють над тим, щоб бути серед запрошених на саміт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies