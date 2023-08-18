Що робити, якщо вкусила бджола чи оса?

Раніше проти комашок використовували дим від вогнища або ж куряву від ладану. Сьогодні все набагато простіше: йдете в аптеку чи магазин і купуєте спеціальні спреї, що захищають майже від усіх комах, звуться вони репеленти. Залежно від способів дії вони бувають:
анестезуючі — містять хімічні речовини, що перебивають комахам апетит, роблячи їхні органи нюху нечутливими до запахів;
маскувальні — збивають комах з пантелику тим, що маскують “смачний” запах людини під “несмачний” запах засобу.
У якому вигляді бувають репеленти?
У формі аерозолю — їх можна наносити на шкіру, одяг та волосся, проте необхідно частіше поновлювати, адже вони мають коротшу тривалість захисту.
Контактні — у вигляді крему, лосьйону, стіку тощо. Наносяться лише на шкіру та діють довше. Недолік — частіше викликають алергічні реакції, тому обов’язково порадьтеся з сімейним лікарем чи лікаркою перед використанням.
Втім репеленти — це не броня із криці, на 100 % вони не захищають. Навіть якщо ви намастили себе й обприскали спреєм з голови до ніг, якась комаха таки може пробратись до вас та вкусити. Якщо така прикрість сталась, але наслідків немає — нічого особливого робити не потрібно.
Однак, якщо відчуваєте свербіж і дискомфорт у місці укусу — можна прикласти лід. Також для полегшення симптомів використовуйте протисвербіжні засоби. Але обов’язково проконсультуйтесь із сімейним лікарем або лікаркою перед використанням місцевих засобів у дітей, вагітних та жінок, що годують грудьми.
Кусаються влітку не лише мухи чи комарі, а й бджоли, оси та навіть ґедзі. Укуси цих комах ні з чим не сплутаєш: різкий біль, набряк та печіння. Як зменшити ці прояви?
Втім, якщо з’являються нові симптоми: набряк язик чи м'які тканини обличчя, зона укусу значно розширюється і нестерпно пече, з'явились ознаки загноєння — негайно викликайте швидку медичну допомогу. Такі прояви можуть свідчити про гостру алергічну реакцію, а це може коштувати вам життя, тож не зволікайте.
Нехай комахи не псують вам останній місяць літа! Прискайтесь або мажтесь репелентами й на дозвіллі читайте більше корисних матеріалів від громадської спілки «Твій сімейний лікар» у вайбері, фейсбуці чи дивіться поради від лікарів та лікарок у ютуб.