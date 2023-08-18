Що робити, якщо вкусила бджола чи оса?

Влітку комарі та мухи дзижчать та кусаються. Втім ці комахи не несуть небезпеки для людини, якщо, звісно, не йдеться про малярійного комара. Реальна загроза можлива після укусу ос, шершнів та ґедзів. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розповідає, що потрібно робити, аби захиститись від надокучливих комах та як діяти, щоб менше боліло після їх укусів.

Раніше проти комашок використовували дим від вогнища або ж куряву від ладану. Сьогодні все набагато простіше: йдете в аптеку чи магазин і купуєте спеціальні спреї, що захищають майже від усіх комах, звуться вони репеленти. Залежно від способів дії вони бувають:

анестезуючі — містять хімічні речовини, що перебивають комахам апетит, роблячи їхні органи нюху нечутливими до запахів;

маскувальні — збивають комах з пантелику тим, що маскують “смачний” запах людини під “несмачний” запах засобу.

У якому вигляді бувають репеленти?

У формі аерозолю — їх можна наносити на шкіру, одяг та волосся, проте необхідно частіше поновлювати, адже вони мають коротшу тривалість захисту.

Контактні — у вигляді крему, лосьйону, стіку тощо. Наносяться лише на шкіру та діють довше. Недолік — частіше викликають алергічні реакції, тому обов’язково порадьтеся з сімейним лікарем чи лікаркою перед використанням.

Втім репеленти — це не броня із криці, на 100 % вони не захищають. Навіть якщо ви намастили себе й обприскали спреєм з голови до ніг, якась комаха таки може пробратись до вас та вкусити. Якщо така прикрість сталась, але наслідків немає — нічого особливого робити не потрібно.

Однак, якщо відчуваєте свербіж і дискомфорт у місці укусу — можна прикласти лід. Також для полегшення симптомів використовуйте протисвербіжні засоби. Але обов’язково проконсультуйтесь із сімейним лікарем або лікаркою перед використанням місцевих засобів у дітей, вагітних та жінок, що годують грудьми.

Кусаються влітку не лише мухи чи комарі, а й бджоли, оси та навіть ґедзі. Укуси цих комах ні з чим не сплутаєш: різкий біль, набряк та печіння. Як зменшити ці прояви?

Втім, якщо з’являються нові симптоми: набряк язик чи м'які тканини обличчя, зона укусу значно розширюється і нестерпно пече, з'явились ознаки загноєння — негайно викликайте швидку медичну допомогу. Такі прояви можуть свідчити про гостру алергічну реакцію, а це може коштувати вам життя, тож не зволікайте.

Нехай комахи не псують вам останній місяць літа! Прискайтесь або мажтесь репелентами й на дозвіллі читайте більше корисних матеріалів від громадської спілки «Твій сімейний лікар» у вайбері, фейсбуці чи дивіться поради від лікарів та лікарок у ютуб.