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18 серпня у київському метро відбудуться тренінги з надання домедичної допомоги

Тренінги пройдуть на 12 станціях метрополітену.

18 серпня у київському метро відбудуться тренінги з надання домедичної допомоги
Фото: Пресслужба КМДА

У п’ятницю, 18 серпня, у київському метрополітені професійні медики навчатимуть домедичній допомозі. Долучитися до тренінгів може кожен бажаючий.

Про це повідомила пресслуужба КМДА.

Спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчатимуть первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках.

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Проходитимуть тренінги із 13:00 до 17:00 на наступних станціях:

Червоної лінії: 

  • "Шулявська" (проміжний вестибюль)

  • "Університет" (проміжний вестибюль)

  • "Театральна" (перехід)

  • "Арсенальна" (проміжний вестибюль).

Синьої лінії:

  • "Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами)

  • "Палац «Україна" (вестибюль, перед турнікетами)

  • "Площа Українських Героїв" (вестибюль, перед турнікетами)

  • "Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).

Зеленої лінії:

  • "Дорогожичі" (проміжний вестибюль)

  • "Звіринецька" (перехід)

  • "Печерська" (проміжний вестибюль)

  • "Позняки" (балкон над платформою).

Нагадаємо, волонтери організації Leleka Foundation звернулися до воєнного керівництва щодо ситуації, яка склалась із забезпеченням засобами тактичної медицини особового складу та медиків Сил Оборони, організацією процесу надання першої допомоги та евакуації поранених.

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