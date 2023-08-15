Литва виділяє кошти для системи реабілітації в Україні

Канцлер уряду Литви Гедре Бальчітіте повідомила про готовність надати Україні 6 млн євро для збільшення потужностей системи реабілітації. Це робиться для того, щоб більше людей, які потребують реабілітаційної допомоги, могли її отримати.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, йдеться про участь у будівництві реабілітаційного центру або відділення. Частина коштів може бути спрямована на розвиток кадрового потенціалу в сфері реабілітації та послуг психологічної реабілітації. Потреба в ній також постійно зростає.

Зазначається, що аби покрити потребу у наданні реабілітаційної допомоги, Україні потрібно близько 7,8 тис. ліжок. Більше 5 тис. ліжок будуть функціонувати у реабілітаційних відділеннях в кластерних лікарнях по всій Україні, близько 1,5 тис. забезпечать 6 спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня. Ще близько 1 тис. ліжок будуть у 5 реабілітаційних центрах, які запустить Міноборони.

У МОЗ нагадали, що з початку року послуги з амбулаторної реабілітації отримали понад 75 тис. пацієнтів, а стаціонарне відновлення пройшли понад 66 тис. людей.

Нагадаємо, на початку липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні планують розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією. Також йде робота над створенням щонайменше чотирьох великих реабілітаційних центрів національного рівня, які поєднуватимуть фізичну та психологічну реабілітації.