Потяги, що прямують до Києва і в зворотному напрямку, запізнюються на 1,5 години, - Укрзалізниця
Потяги, що прямують до Києва і в зворотному напрямку, запізнюються на 1,5 години, - Укрзалізниця
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов засуджений на 12 років
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
ДБР викрило правоохоронців, які вибивали зізнання у затриманого у лісі
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
РФ готує нову мобілізацію, - ГУР
РФ готує нову мобілізацію, - ГУР
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують “вибори” на окупованій Луганщині (перелік)
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
У Вірменії загинув голова дипмісії України Олександр Сенченко
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Литва виділяє кошти для системи реабілітації в Україні

Таким чином більше людей зможуть отримати реабілітаційну допомогу.

Литва виділяє кошти для системи реабілітації в Україні
Фото: EPA/UPG

Канцлер уряду Литви Гедре Бальчітіте повідомила про готовність надати Україні 6 млн євро для збільшення потужностей системи реабілітації. Це робиться для того, щоб більше людей, які потребують реабілітаційної допомоги, могли її отримати.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, йдеться про участь у будівництві реабілітаційного центру або відділення. Частина коштів може бути спрямована на розвиток кадрового потенціалу в сфері реабілітації та послуг психологічної реабілітації. Потреба в ній також постійно зростає.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначається, що аби покрити потребу у наданні реабілітаційної допомоги, Україні потрібно близько 7,8 тис. ліжок. Більше 5 тис. ліжок будуть функціонувати у реабілітаційних відділеннях в кластерних лікарнях по всій Україні,  близько 1,5 тис. забезпечать 6 спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня. Ще близько 1 тис. ліжок будуть у 5 реабілітаційних центрах, які запустить Міноборони. 

У МОЗ нагадали, що з початку року послуги з амбулаторної реабілітації отримали понад 75 тис. пацієнтів, а стаціонарне відновлення пройшли понад 66 тис. людей. 

Нагадаємо, на початку липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні планують розширити державне замовлення на спеціальності, пов'язані з реабілітацією. Також йде робота над створенням щонайменше чотирьох великих реабілітаційних центрів національного рівня, які поєднуватимуть фізичну та психологічну реабілітації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies