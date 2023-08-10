Білоруські спецслужби шантажують литовців на кордоні і змушують до співпраці

У них перевіряють комп'ютери й мобільні телефони, збирають інформацію про політичні уподобання та місця роботи.

Білоруські спецслужби активізували свою діяльність на кордоні. Про це заявили у Департаменті державної безпеки країни, пише LRT.

Громадян Литви, які прямують до Білорусі, допитують на прикордонних пунктах і примушують до співпраці з білоруськими спецслужбами через шантаж та психологічний тиск.

У них перевіряють комп'ютери й мобільні телефони, контакти, що містяться в них, акаунти в соціальних мережах, фотографії та картографічні маршрути.

Під час бесід білоруські співробітники збирають інформацію про політичні уподобання та місця роботи литовських громадян, намагаються встановити зв'язки зі співробітниками прикордонних, правоохоронних та розвідувальних органів.

“ДДБ відомі випадки, коли громадянам Литви забороняли в'їзд до Білорусі після того, як їх викрили в підтримці України та засудженні російської агресії”, − йдеться у пресрелізі.

Литовцям кажуть, що заборона на в'їзд до Білорусі буде знята, якщо вони погодяться співпрацювати з білоруськими спецслужбами.

Зазначимо, для вербування литовських громадян використовуються різні важелі, такі як прихильність до білоруського режиму, участь у контрабанді чи іншій незаконній діяльності, зацікавленість у відвідуванні Білорусі через ділові інтереси або споріднені зв'язки. Відмова від співпраці може призвести до загроз шпигунства або кримінальних звинувачень.

Білоруські спецслужби можуть використовувати інформацію, отриману з персональних комп'ютерів та мобільних пристроїв, не лише проти самої людини, а й проти членів її сім'ї, родичів чи колег з метою їхньої компрометації та вербування, особливо якщо вони відвідують Білорусь чи Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва планує посилити кордон з Білоруссю. Поки що провокацій біля кордону з Білоруссю і Росією литовці не зафіксували.