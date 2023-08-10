Під час окупації Харківщини місцева фермерка вивезла до РФ українське зерно на 13 млн грн, - СБУ

Наразі вона перебуває під вартою у справі про колабораційну діяльність.

СБУ заявила про затримання фермерки-колаборантки, яка під час окупації Харківщини вивезла до РФ українське зерно на 13 млн грн.

Жінка є власницею фермерського господарства в Куп’янському районі. Вона займалася вирощуванням і продажем оптових партій зернових та олійних культур.

Під час окупації регіону вона почала співпрацювати з російськими загарбниками і добровільно «зареєструвала» власний бізнес у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

За даними слідства, у липні-серпні минулого року на її господарстві зібрали понад 2 тис. тонн врожаю на майже 13 млн грн. Потім колаборантка вивезла всю партію зернових до Бєлгородської області та продала російським агрохолдингам.

При цьому частину одержаного «прибутку» вона перерахувала до бюджету країни-агресора як «податки».

Після звільнення району зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої вилучено документи, які підтверджують її співпрацю з окупантами.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала колаборантку, яка готувала удар по Миколаївщині під час візиту Зеленського. Вона також планувала виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.