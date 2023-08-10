НАЗК визнало найбільшу приватну алкокомпанію у світі Bacardi спонсором війни

Компанія продовжує вести бізнес у РФ та активно шукає там нових співробітників.

НАЗК внесло бермудську компанію Bacardi Limited, яка продовжує вести бізнес у РФ, до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це йдеться на сайті Нацагентства.

Bacardi Limited – найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах. Серед відомих брендів компанії є бренді Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy й інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).

Загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є найбільш продаваним ромовим брендом у світі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія оголосила про зупинку експорту у РФ і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію у РФ на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії.

“Вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився. Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії “Бакарди Рус” імпортував товарів на $169 млн за рік війни в Україні”, − йдеться у пресрелізі.

Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби Росії, виручка “Бакарди Рус” 2022 року зросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток – до 4,7 млрд: це на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податку на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад 12 млн дол.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло одного з найбільших світових портових операторів DP World до переліку міжнародних спонсорів війни.