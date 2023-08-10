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Синоптики прогнозують Україні завтра грози, місцями град та шквали

Температура вдень 21-26°

Синоптики прогнозують Україні завтра грози, місцями град та шквали
Фото: ЕРА/UPG

Синоптики прогнозують Україні у п’ятницю, 11 серпня грози, місцями град та шквали.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

“В Україні, крім Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с”, − зазначено у повідомленні. 

Вітер переважно північний (у східних областях східний), 7-12 м/с. 

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Температура вночі 12-17°, у східних та південних областях 17-22°; вдень 21-26°, на сході країни та на Одещині до 29°.

Нагадаємо, як повідомили у європейській службі з вивчення зміни клімату Copernicus, липень офіційно став найспекотнішим місяцем із 1850 року. 

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