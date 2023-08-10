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“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру

Чоловік знайшов унікальний скарб III століття – пояси готів, срібло, мідь, лиття, кування, плакування.

“Чорний археолог” з Хмельниччини збув на аукціоні скарб за півмільйона гривень, йому повідомили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора

Мешканцю Хмельницької області, який незаконно збув на аукціоні скарб вартістю понад 500 тисяч гривень, повідомили про підозру.

Про це йдеться у пресрелізі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, не маючи відповідного дозволу, проводив на території України земляні пошуково-археологічні роботи. Під час цих робіт він знайшов унікальний скарб ІІІ століття – пояси готів, срібло, мідь, лиття, кування, плакування. Вони належать до предметів декоративно-прикладного мистецтва давніх германців у період міграції через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря. Знахідка має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. 

Фото: Офіс генпрокурора

Надалі “чорний археолог” виставив знахідку для продажу на інтернет-аукціоні та реалізував артефакти одному із зареєстрованих на ресурсі покупців.

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Орієнтовна вартість вилученого унікального скарбу становить понад 590 тисяч гривень.

Фото: Офіс генпрокурора

Чоловіку повідомлено про підозру у незаконному привласненні знайденого скарбу, який має культурну цінність та збуті майна, одержаного кримінально протиправним шляхом (ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України). Наразі досудове розслідування триває. Встановлюється причетність до скоєння кримінальних правопорушень інших осіб.

Знайдена ремінна гарнітура, а також інші предмети мистецтва передано до Національного музею України.

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, у Спілці археологів повідомили, що археологічні знахідки з дна Каховського моря з'являються на "чорному ринку". Системного моніторингу території Великого Лугу не відбувається.

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