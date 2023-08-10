Навчання помічників ветеранів розпочнеться наступного тижня

До чотирьох пілотних регіонів невдовзі можуть долучитися ще Полтавська, Сумська, Закарпатська, Харківська і Київська області та Київ.

Із наступного тижня розпочнеться навчання помічників ветеранів у Центрах ветеранського розвитку.

Про це повідомила очільниця директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Мінветеранів Світлана Березіна.

Наразі у 32 громадах чотирьох областей завершують роботу комісії з відбору кандидатів. Уже понад 340 осіб, які відповідають критеріям, подали свої заявки та долучилися до конкурсу та подальшого навчання у Центрах ветеранського розвитку.

Навчання помічників триватиме три тижні, воо відбуватиметься у нещодавно відкритих у ЗВО Дніпра, Львова, Вінниці та Миколаєва. У програмі - вивчення профільного законодавства, особливості сервісу та робота з цільовою аудиторією. Березіна додала, що до визначених у пілоті регіонів незабаром можуть долучитися ще Полтавська, Сумська, Закарпатська, Харківська і Київська області та Київ.

Крім того, Мінветеранів планує з початку нового року, коли у державі розпочнеться масштабування за результатами пілотного проєкту, розширити категорії громадян, які зможуть долучитися до роботи як помічники ветерана. За даними відомства, після перемоги кількість героїв т а їхніх родин може зрости до 4-5 мільйонів.

"Щодо Центрів ветеранського розвитку, ми плануємо відкрити цілу мережу таких закладів – як мінімум у кожному обласному центрі. Основна мета їхньої діяльності – працевлаштування захисників і захисниць, які повертаються у цивільне життя. Фахівці вивчатимуть локальний попит на ринку праці, відповідно адаптують і навчальні програми вишів, де створено такі центри. Навчання відбуватиметься за бюджетний кошт, оскільки Мінветеранів має відповідну програму", - повідомила Березіна.

Нагадаємо, створення інституту помічника ветерана та сервісні офіси у справах ветеранів у березні анонсував прем'єр Денис Шмигаль. За задумом, помічники допомагатимуть бійцям, які повертатимуться з фронту додому, перейти від військової служби до цивільного життя. Помічниками будуть переважно колишні військові, члени ветеранських сімей та загиблих героїв.

Минулого місяця Міністерство у справах ветеранів повідомляло про 200 поданих заяв.