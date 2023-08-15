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В Україні реєструють випадки кору, МОЗ закликає громадян вакцинувати дітей

Кір – небезпечне захворювання, яке поширюється надзвичайно стрімко та може мати серйозні наслідки для здоров’я.

В Україні реєструють випадки кору, МОЗ закликає громадян вакцинувати дітей
Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України закликає громадян вакцинувати дітей від кору на тлі реєстрації випадків захворювання. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

“В Україні реєструють випадки кору – небезпечного захворювання, яке поширюється надзвичайно стрімко та може мати серйозні наслідки для здоров’я. До впровадження вакцин від кору у 1963 році щорічно у світі вмирало близько 2,6 млн людей. Щеплення проти кору проводять уже понад 50 років. Для захисту від хвороби дітям необхідно отримати 2 дози вакцини. За календарем щеплень України перше щеплення роблять у 12 місяців та 6 років роблять друге щеплення”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що, якщо ваша дитина не має планових щеплень від кору, їх необхідно наздогнати якнайшвидше. Для цього є низка вагомих причин:

1. Кір — одна з найзаразніших інфекцій, відомих у світі. 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, теж інфікуються. Підхопити хворобу можна будь-де – у літньому таборі, дитсадку, бомбосховищі, громадському транспорті.

2. Спалахи кору циклічні й відбуваються в Україні кожні 4-5 років. Попередній був у 2017–2019 роках. Одна з причин цього — недостатнє охоплення щепленнями.

3. Кір має серйозні ускладнення. Захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку, а також до інвалідності та смерті.

4. Вірус кору пригнічує на кілька місяців, а то й років імунітет людини, яка перехворіла, викликаючи «імунну амнезію». Це робить людину більш вразливою до інших інфекцій.

5. Специфічного лікування проти кору немає. Єдиний надійний захист від цієї хвороби — вакцинація.

МОЗ зауважує, що щеплення від кору безпечні, ефективні та безоплатні. Варто вакцинувати дитину вчасно, а якщо пропустили щеплення, запишіться до лікаря якнайшвидше. 

Нагадаємо, в областях сформували понад 300 мобільних громад для щеплення проти кору. 

17 липня в Україні розпочалася загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей від кору. Для цього у регіони вже доставлено понад 300 тис. доз європейської вакцини КПК.

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