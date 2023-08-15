В Україні реєструють випадки кору, МОЗ закликає громадян вакцинувати дітей

Міністерство охорони здоров’я України закликає громадян вакцинувати дітей від кору на тлі реєстрації випадків захворювання.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
“В Україні реєструють випадки кору – небезпечного захворювання, яке поширюється надзвичайно стрімко та може мати серйозні наслідки для здоров’я. До впровадження вакцин від кору у 1963 році щорічно у світі вмирало близько 2,6 млн людей. Щеплення проти кору проводять уже понад 50 років. Для захисту від хвороби дітям необхідно отримати 2 дози вакцини. За календарем щеплень України перше щеплення роблять у 12 місяців та 6 років роблять друге щеплення”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, якщо ваша дитина не має планових щеплень від кору, їх необхідно наздогнати якнайшвидше. Для цього є низка вагомих причин:
1. Кір — одна з найзаразніших інфекцій, відомих у світі. 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, теж інфікуються. Підхопити хворобу можна будь-де – у літньому таборі, дитсадку, бомбосховищі, громадському транспорті.
2. Спалахи кору циклічні й відбуваються в Україні кожні 4-5 років. Попередній був у 2017–2019 роках. Одна з причин цього — недостатнє охоплення щепленнями.
3. Кір має серйозні ускладнення. Захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку, а також до інвалідності та смерті.
4. Вірус кору пригнічує на кілька місяців, а то й років імунітет людини, яка перехворіла, викликаючи «імунну амнезію». Це робить людину більш вразливою до інших інфекцій.
5. Специфічного лікування проти кору немає. Єдиний надійний захист від цієї хвороби — вакцинація.
МОЗ зауважує, що щеплення від кору безпечні, ефективні та безоплатні. Варто вакцинувати дитину вчасно, а якщо пропустили щеплення, запишіться до лікаря якнайшвидше.
Нагадаємо, в областях сформували понад 300 мобільних громад для щеплення проти кору.
17 липня в Україні розпочалася загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей від кору. Для цього у регіони вже доставлено понад 300 тис. доз європейської вакцини КПК.