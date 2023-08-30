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Тепловий удар. Читайте, як вберегтися!

Щоліта тисячі українців й українок отримують теплові удари. У зоні ризику діти та люди похилого віку. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» дає дієві рекомендації, як вберегтися.

Як уникнути теплового удару:

● не перебувайте довго на сонці, особливо з 10:00 до 16:00;

● носіть легку, світлу та вільну одежу та головні убори, щоб захистити голову від прямих сонячних променів;

● пийте багато рідини, уникайте солодких газованок та алкоголю;

● вмикайте кондиціонери або вентилятори для зниження температури в приміщенні;

● уникайте фізичної активності на вулиці під час спеки;

● не залишайте дітей у закритих авто під прямим сонцем.

Які прояви теплового удару:

● загальна слабкість, запаморочення, нудота та блювання;

● збудження або, навпаки, апатія, втрата свідомості;

● швидкий та поверхневий пульс, підвищення температури тіла;

● помітне збільшення потовиділення та суха шкіра;

● можливі судоми та інші неврологічні симптоми.

Що можна зробити самостійно, якщо підозрюєте тепловий удар:

● негайно перенесіть людину в тінь або прохолодне місце;

● розстібніть одяг та надайте доступ повітря до тіла;

● запропонуйте випити прохолодної води, але не примушуйте пити, особливо якщо у людини порушена свідомість.

Якщо у вас або ваших близьких з'являться ознаки теплового удару — негайно зверніться по допомогу до сімейного лікаря чи лікарки, або викличте швидку. Невчасна допомога може призвести до серйозних ускладнень, адже тепловий удар загрожує життю та здоров'ю. Ще більше корисних матеріалів від громадської спілки «Твій сімейний лікар» читайте у вайбері, фейсбуці чи дивіться у ютуб-каналі.

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