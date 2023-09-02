Порошенко в ефірі британського каналу: ніхто в РФ не почуватиметься в безпеці, поки вона не припинить бомбити українські міста

Фото: партія Євросолідарність

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GBN подякував ексміністру оборони Сполученого Королівства Бену Воллесу і привітав призначення Гранта Шеппса. Про це повідомили в пресслужбі партії "Євросолідарність".

"Перш за все я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати британському народу, британському парламенту та британському уряду за величезну підтримку протягом усіх дев’яти років війни і особливо протягом останніх півтора року. Я також хочу подякувати Бену Воллесу, моєму доброму другу і великому другу України, за величезну роботу з першого дня повномасштабної агресії росії. І мої найкращі побажання новому міністру оборони Гранту Шеппсу. Я пам’ятаю, наскільки він був ефективним під час російської атаки на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, постачаючи перші енергетичні позиції. Я не сумніваюся, що це буде ефективна співпраця", – сказав Порошенко.

"Він глибоко занурений в українську справу. І знає повний масштаб проблем, які ми маємо вирішити. Нам потрібна українська перемога. І моє звернення до всього світу: не бійтеся української перемоги, бо без української перемоги війна не закінчиться. Без членства в НАТО. І я хочу британському уряду за підтримку прагнення України до членства в НАТО", – зазначив п’ятий Президент.

"Ми маємо дуже успішну атаку з ракетними ударами великої дальності проти Псковського аеропорту, де ми знищили кілька стратегічних літаків, з яких вони атакують об’єкти цивільної інфраструктури України. Для нас це дуже важливо. Це свідчить про нарощування військової сили України. Хочу лише нагадати, що Україна – космічна держава. У нас є ракетна техніка. Починаючи з 2014 року, створювались складні ракетні технології. Хочу нагадати, що у квітні 2022 року ми атакували нашою ракетою «Нептун» російський флагман Чорноморського флоту «Москву». росія не повинна насолоджуватися розкішшю вести війну, не відчуваючи війни на власній території. Це наша головна позиція, що ніхто в росії не почуватиметься в безпеці, поки росія не припинить бомбити українські міста, селища, український народ", – наголосив Порошенко.

"Але без вашої допомоги нічого не вийде. Чим більше зброї ви поставите, тим швидше буде перемога. І я хочу окремо подякувати Великій Британії за їхню ракету Storm Shadow. Тому що коли ми маємо цю техніку більше ніж на 200 кілометрів, це однозначно допомагає нам знищити сховища боєприпасів, російські штаби і багато-багато іншого", – пояснює Порошенко.

"Ми пишаємося здатністю українських Збройних Сил зупинити другу за величиною ядерну машину у світі. Це, безумовно, героїзм наших воїнів. Ситуація на Сході, біля Бахмута, Курдюмівки, Клещіївки, вкрай складна. Надзвичайно складною є ситуація під Оріховим, що на Запоріжжі, на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями. Але ми точно маємо успіх. Тримаємо кулаки за успіх наступу на Токмак. І ми ніколи не втомимось, до нашої перемоги. Це наша спільна перемога. Перемога України, перемога України і Великої Британії, перемога вільного і демократичного світу", – переконаний Петро Порошенко.