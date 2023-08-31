Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
Стрілянина та бійка з поліцейськими в Дніпрі. Що відомо про подію і що кажуть правоохоронці та юристи
У Полтаві затримали блогера, який систематично ображав військових ветеранів (оновлено)
У Полтаві затримали блогера, який систематично ображав військових ветеранів (оновлено)
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
«Україна має потенціал стати топконкурентним виробником озброєння у світі», — Сергій Пашинський
F-16. Крила для України
F-16. Крила для України
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
Про що промовчить міжнародна преса і в чому не зізнаються аналітики
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Відзавтра ПЦУ переходить на новий календар. Як зміняться дати свят
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
DW: вночі відбулась найбільша атака дронів по РФ і Криму
DW: вночі відбулась найбільша атака дронів по РФ і Криму
ГоловнаПолітика

Київ виділить ЗСУ ще 800 мільйонів на фортифікаційні споруди, – Кличко

Також закуплять нові антидронові засоби. 

Київ виділить ЗСУ ще 800 мільйонів на фортифікаційні споруди, – Кличко
Фото: Пресслужба Київради

На сьогоднішньому засіданні Київради розглядатимуться проєкти рішень щодо збільшення підтримки військовим. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

"Головні питання сьогоднішнього засідання Київради – наші підтримка та допомога українським захисникам. Маємо ухвалити зміни до бюджету і програми соціально-економічного розвитку столиці, що стосуються виділення коштів силам безпеки та оборони. А саме – за міською цільовою програмою «Захисник Києва» виділимо 800 мільйонів гривень на спорудження фортифікаційних споруд та на нагальні потреби, з якими звертаються до нас військові підрозділи, зареєстровані в Києві", – повідомив Віталій Кличко.

Також він заявив, що ініціює збільшення видатків з бюджету столиці на дрони та антидронові засоби.

"Окремо я внесу правку під час розгляду змін до бюджету про наступне. Щоб ми передали з бюджету столиці, додатково – у вигляді субвенції Міністерству оборони, Генштабу, нашим військовим, 300 мільйонів гривень. Виділимо ці кошти на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби та інше найнеобхідніше українським бійцям на передовій", – наголосив мер Києва. 

За законом, Київ може виділяти кошти напряму лише тим підрозділам, які зареєстровані в столиці. А Міноборони, отримавши ці гроші, зможе закупити необхідне різним підрозділам, знаючи їх потреби, зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за ініціативи Віталія Кличка допомогу ЗСУ з бюджету Києва збільшено до 5 млрд грн. Ще понад 500 млн передбачено в столичному бюджеті на матеріальну допомогу захисникам та членам їхніх родин. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies