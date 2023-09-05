Зеленський подав кандидатуру Умєрова на посаду міністра оборони

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити Рустема Умєрова міністром оборони України.

Відповідний проєкт постанови № 10004 зареєстрований у парламенті 5 вересня

Очікується, що Рада проголосує за призначення Умєрова 6 вересня.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив підтримку рішенню президента і закликав нардепів підтримати кандидатуру Умєрова.

"Усі етапи та успішні результати професійної та політичної діяльності Рустема Умєрова, його людські якості та принципи, що їм поділяються, дозволяють нам висловити підтримку пропозиції президента України Володимира Зеленського та закликати народних депутатів України ухвалити рішення щодо призначення Рустема Умєрова міністром оборони України", - зазначив Чубаров і опублікував відповідну заяву Меджлісу.

Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала звільнення Умєрова з посади голови Фонду держмайна і відправила міністра оборони Олексія Резнікова у відставку.

Наступним головою Міноборони має стати Умєров.

Рустем Умєров – етнічний кримський татарин, народився в Алушті. Диплом бакалавра за спеціальністю "економіка" і магістра за спеціальністю "фінанси" здобув у Національній академії управління. Розпочав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав в цей час займатись інвестиційною діяльністю.

У 2013 році разом із братом заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Голос” номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. 7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Після початку повномасштабного вторгнення входив до складу переговорної групи з росіянами. Брав участь у перемовинах із американськими союзниками щодо озброєння для України.

За інформацією співрозмовників LB.ua Рустем Умєров є важливим комунікатором Києва з владою Туреччини та королівською родиною Саудівської Аравії.

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