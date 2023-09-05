Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з безпілотника

Внаслідок атаки люди не постраждали.

Російські окупанти скинули на Нікополь Дніпропетровської області снаряди з безпілотника.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупанти пошкодили навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Також був понівечений житловий будинок.

На щастя, внаслідок цієї атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, російська армія 5 вересня близько 17:30 обстріляла село Токарівку на Херсонщині. Під обстріл потрапив 65-річний чоловік, який перебував біля будинку. Він отримав поранення.