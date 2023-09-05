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Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з безпілотника

Внаслідок атаки люди не постраждали.

Російські окупанти атакували Дніпропетровщину з безпілотника
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти скинули на Нікополь Дніпропетровської області снаряди з безпілотника.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупанти пошкодили навчальний заклад, склад, приватне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Також був понівечений житловий будинок. 

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На щастя, внаслідок цієї атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, російська армія 5 вересня близько 17:30 обстріляла село Токарівку на Херсонщині. Під обстріл потрапив 65-річний чоловік, який перебував біля будинку. Він отримав поранення.

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