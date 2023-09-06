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Колишнього лідера Proud Boys засудили до 22 років у справі про штурм Капітолію

Це наразі найтриваліший вирок. 

Колишнього лідера Proud Boys засудили до 22 років у справі про штурм Капітолію
Фото: EPA/UPG

Колишнього лідера правої групи Proud Boys Енріке Тарріо було засуджено до 22 років ув'язнення за участь у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року, що є найтривалішим вироком у цій справі на цей момент.

Про це пише Reuters.

Окружний суддя США Тімоті Келлі ухвалив вирок 39-річному Тарріо з Маямі за його участь у заворушеннях, організованих прихильниками тодішнього президента Дональда Трампа. Його адвокати заявили, що він подасть апеляцію.

Тарріо був визнаний винним у підбурюванні до заколоту за участь у плануванні бунту в Капітолії, метою якого було завадити Конгресу підтвердити поразку Трампа на виборах, які нібито були заплямовані широкомасштабними фальсифікаціями.

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Адвокати Тарріо заявили, що його відсутність у Вашингтоні 6 січня унаслідок попередньої ухвали іншого судді означає, що він не мав “прямого впливу” на заворушення. Але, виносячи вирок, суддя сказав: “Тарріо був головним лідером цієї змови. Пан Тарріо був головним лідером, найкращим організатором, рухомою революційною запопадливістю”.

Прокурори заявили, що Тарріо підтримував зв'язок із гуртом Proud Boys і стежив за їхніми діями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лідера ультраправої групи Proud Boys Джо Біггса засудили до 17 років тюремного ув'язнення. 38-річний ветеран армії був підбурювачем до заворушень. Прокуратура просила 33 роки за гратами.

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