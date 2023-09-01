Найближчим часом буде найнято близько 500 вчених-лісівників і ще 1000 пожежників.

Греція запустить безпілотники та встановить датчики температури в лісах, щоб покращити профілактичні заходи проти лісових пожеж.

Про це пише Reuters.

Літні лісові пожежі є звичайним явищем у цій середземноморській країні, але уряд заявив, що надзвичайно сухі, вітряні та спекотні умови, які вчені пов’язують зі зміною клімату, погіршили їх цього року, змусивши тисячі людей евакуюватися.

Лісова пожежа в північно-східному регіоні Еврос, найбільша смертоносна пожежа в Європі цього літа, продовжувала горіти 13-й день у четвер. Унаслідок пожеж загинули щонайменше 20 людей, знищено будинки та вигоріли ліси.

“Хоча цього року ми були краще підготовлені, ми зіткнулися з безпрецедентною комбінацією інцидентів”, − сказав прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у парламенті.

За його словами, влада закупить 100 дронів для моніторингу лісових пожеж у режимі реального часу. Також планується встановити датчики температури на місцях археологічних розкопок і в лісах підвищеної небезпеки. Окрім того, найближчим часом буде найнято близько 500 вчених-лісівників і ще 1000 пожежників.

Екологи, які виступають за посилення міжнародних дій щодо стримування зміни клімату, звинуватили грецьку владу в тому, що вона витрачає більше коштів на гасіння пожеж, ніж на запобігання.

Нагадаємо, лісова пожежа у Греції стала однією з найбільших у Європі за останні роки. Хвилі спеки ставлять рекорди на всьому континенті.