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Під Парижем підліток на мотоциклі загинув після зіткнення з поліцейським авто

Двоє правоохоронців перебувають під вартою в очікуванні розслідування ненавмисного вбивства.

Під Парижем підліток на мотоциклі загинув після зіткнення з поліцейським авто
Фото: elle.fr

На дорозі під Парижем у місті Еланкур загинув 16-річний хлопчик, мотоцикл якого зіткнувся з поліцейською машиною. Етнічність жертви невідома.

Про це пише Reuters.

Прокурори розслідують заяву поліції про те, що підліток не зупинився, катаючись на мотокросовому велосипеді тротуаром, і, тікаючи, врізався в поліцейську машину впоперек. 

Вони також повідомили, що двоє правоохоронців перебувають під вартою в очікуванні розслідування ненавмисного вбивства. Підліток помер у лікарні від травм, які були отримані при зіткненні. 

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Аварія сталася трохи більше ніж через два місяці після того, як поліція застрелила 17-річного підлітка північноафриканського походження на зупинці у Нантері − передмісті Парижа. Цей інцидент спровокував п'ятиденні заворушення та мародерство у всій країні.

Представник уряду Олів'є Веран заявив, що розслідування, що проводиться, дозволить визначити “точні обставини” події.

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