На дорозі під Парижем у місті Еланкур загинув 16-річний хлопчик, мотоцикл якого зіткнувся з поліцейською машиною. Етнічність жертви невідома.
Про це пише Reuters.
Прокурори розслідують заяву поліції про те, що підліток не зупинився, катаючись на мотокросовому велосипеді тротуаром, і, тікаючи, врізався в поліцейську машину впоперек.
Вони також повідомили, що двоє правоохоронців перебувають під вартою в очікуванні розслідування ненавмисного вбивства. Підліток помер у лікарні від травм, які були отримані при зіткненні.
Аварія сталася трохи більше ніж через два місяці після того, як поліція застрелила 17-річного підлітка північноафриканського походження на зупинці у Нантері − передмісті Парижа. Цей інцидент спровокував п'ятиденні заворушення та мародерство у всій країні.
Представник уряду Олів'є Веран заявив, що розслідування, що проводиться, дозволить визначити “точні обставини” події.
Un jeune entre la vie et la mort après une collision à moto avec une voiture de police à #Elancourt— Clément Lanot (@ClementLanot) September 6, 2023
L’IGPN est sur place pour entendre 2 policiers.
Les gendarmes patrouillent dans le quartier ce soir. pic.twitter.com/hd21fPMwKk