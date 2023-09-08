Ісламістські бойовики напали на катер у Малі, убивши щонайменше 49 людей

Вони також вдарили по військовому табору.

Ісламістські бойовики напали на річковий катер на північному сході Малі, убивши щонайменше 49 мирних жителів.

Про це пише BBC з посиланням на тимчасовий уряд.

Відомо, що бойовики напали на човен, коли він прямував річкою Нігер з міста Гао до Мопті. Річка є ключовою транспортною ланкою в регіоні, де мало якісних доріг і немає залізниці. Малійська армія повідомила в соціальних мережах, що на човен напали “озброєні терористичні групи”. На судно було випущено принаймні три ракети, спрямовані на його двигуни.

Бойовики також вдарили по військовому табору, убивши 15 солдатів, загинуло близько 50 бойовиків.

Уряд оголосив триденну національну жалобу.

“Ісламістська загроза зростає, попри заяви військових, що російські найманці Групи Вагнера змінюють хід своєї кампанії”, − зазначає видання.

Нагадаємо, Великобританія запровадила санкції проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з насильницькими діями російської ПВК "Вагнер" в Малі, Центральноафриканській Республіці і Судані.