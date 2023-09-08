Вулиці та станції метро опинилися під водою, влада закрила школи та підприємства.

Гонконг і південні міста Китаю борються з широкомасштабною повінню, регіон переживає одні з найсильніших злив в історії.

Про це пише BBC.

Вулиці та станції метро в Гонконзі опинилися під водою, влада закрила школи та підприємства. Рясні дощі перетворили вулиці на бурхливі річки, затопивши торгові центри та громадський транспорт.

Бюро погоди повідомило, що злива, яка почалася в четвер, є найбільшою за майже 140 років.

Екстрені служби повідомили, що понад 100 людей госпіталізували, а кількох довелося рятувати.

Дощ також викликав зсуви в гірських районах Гонконгу, заблокувавши деякі автомагістралі.

Сьогодні зливи дещо послабшали, рівень небезпеки послабили з “чорного” до “бурштинового” рівня. Але синоптики попередили, що дощі триватимуть до суботи.

Фото: EPA/UPG

Сильний дощ також випав на півдні Китаю, а місто Шеньчжень, розташоване на кордоні із Гонконгом, повідомило про найсильніші зливи з початку ведення записів у 1952 році. Сотні авіарейсів були призупинені в провінції Гуандун, а місцева влада порадила жителям низинних районів розглянути можливість евакуації.

Нагадаємо, до Греції після смертоносних пожеж прийшли зливи, загинуло щонайменше троє людей. Шторм Даніель спровокував зсуви, зруйнував міст, обвалив опори електропередач і залив десятки автомобілів.