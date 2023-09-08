США перевіряють китайський чип у новому сматрфоні Huawei

Це спровокувало у Вашингтоні дебати про ефективність санкцій.

Уряд США розпочав офіційне розслідування щодо вдосконаленого китайського чипа, встановленого у новому смартфоні Huawei.

Про це пише Bloomberg.

Це відкриття спровокувало у Вашингтоні дебати про ефективність санкцій, спрямованих на стримування геополітичного суперника.

Міністерство торгівлі, яке за останні два роки ввело низку обмежень проти Huawei та китайської індустрії мікросхем, заявило, що працює над отриманням додаткової інформації про 7-нанометровий процесор, виявлений у Mate 60 Pro.

Чип був виготовлений китайською компанією Semiconductor, яка, як і Huawei, є у чорному списку США. Їй обмежено доступ до американських технологій.

Телефон надійшов у продаж в інтернеті минулого тижня під час поїздки міністра торгівлі Джини Раймондо до Китаю, яка стала останньою із серії дипломатичних візитів високого рівня до Пекіна.

Зараз дебати зосереджені, зокрема, на тому, чи потрібно посилювати контроль США над експортом ключових матеріалів, інструментів та ноу-хау.

Нагадаємо, Китай запустить новий державний інвестиційний фонд, який має на меті залучити близько 40 млрд доларів для свого напівпровідникового сектора.