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У Лисичанську окупанти демонтують системи теплопостачання

Демонтаж почали після так званих виборів.

У Лисичанську окупанти демонтують системи теплопостачання
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Лисичанську у вересні загарбники вирішили демонтувати в окремих районах міста системи водо- та теплопостачання.

Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Після так званих "перших виборів" в Лисичанську почалися зміни. Зміни на гірше. Якщо до цього більше року окупанти просто майже нічого не торкалися, то у вересні вирішили демонтувати системи водо- та теплопостачання, що спостерігається в окремих районах міста", - йдеться у повідомленні.

Також російські окупанти заявили, що визнають видані з 2014 року нелегітимні документи на нерухомість зразка так званої "ЛНР". Лисогор додав, що цим рішенням росіяни зняли із себе відповідальність за майно, захоплене після 2014 року. 

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Нагадаємо, що працівники ЖКГ та водоканалу окупованого Лисичанська не отримують заробітну плату з минулого року.

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