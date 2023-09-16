У Лисичанську окупанти демонтують системи теплопостачання

У тимчасово окупованому Лисичанську у вересні загарбники вирішили демонтувати в окремих районах міста системи водо- та теплопостачання.

Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Після так званих "перших виборів" в Лисичанську почалися зміни. Зміни на гірше. Якщо до цього більше року окупанти просто майже нічого не торкалися, то у вересні вирішили демонтувати системи водо- та теплопостачання, що спостерігається в окремих районах міста", - йдеться у повідомленні.

Також російські окупанти заявили, що визнають видані з 2014 року нелегітимні документи на нерухомість зразка так званої "ЛНР". Лисогор додав, що цим рішенням росіяни зняли із себе відповідальність за майно, захоплене після 2014 року.

Нагадаємо, що працівники ЖКГ та водоканалу окупованого Лисичанська не отримують заробітну плату з минулого року.