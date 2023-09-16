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Росіяни не вивели ракетоносії у Чорне та Азовське море

Така сама ситуація у Середземному морі.

Росіяни не вивели ракетоносії у Чорне та Азовське море
Фото: defence-ua.com

Станом на ранок суботи, 16 вересня, російська армія утримує у Чорному морі на бойовому чергуванні сім кораблів. 

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.

Ракетоносіїв серед них немає.

Зазначається, що росіяни утримують в Азовському морі на бойовому чергуванні 4 ворожі кораблі, а у Середземному знаходиться один корабель РФ. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, цієї зими існує реальна можливість повторення Росією ракетного терору щодо енергетичної інфраструктури України. 

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