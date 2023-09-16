Росіяни не вивели ракетоносії у Чорне та Азовське море

Станом на ранок суботи, 16 вересня, російська армія утримує у Чорному морі на бойовому чергуванні сім кораблів.
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів", - йдеться у повідомленні.
Ракетоносіїв серед них немає.
Зазначається, що росіяни утримують в Азовському морі на бойовому чергуванні 4 ворожі кораблі, а у Середземному знаходиться один корабель РФ. Зауважимо, що ракетоносіїв серед них немає.
Нагадаємо, що за даними британської розвідки, цієї зими існує реальна можливість повторення Росією ракетного терору щодо енергетичної інфраструктури України.