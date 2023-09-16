У Вільнюсі померла очільниця київського бюро “Радіо Свобода” Інна Кузнецова.

Про це повідомила директорка української редакції “Радіо Свобода” Мар'яна Драч.

“16 вересня у Вільнюсі відійшла у вічність донедавна керівниця Київського бюро Радіо Свобода, багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова. Останнім часом Інна важко хворіла. Але вістка про смерть застала зненацька, нещодавно Інна вже ліпше себе почувала, мріяла повернутися на роботу до Києва. В Інни багато учнів і друзів”, - йдеться в повідомленні.

Про дату прощання Мар’яна Драч пообіцяла повідомити додатково.

Зазначимо, за керівництва Інни Кузнецової бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року.