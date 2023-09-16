За добу росіяни обстріляли вісім областей України, – зведення ОВА

Зокрема, в Оріхові на Запоріжжі поранення отримали жінки віком 71 та 53 років, їх госпіталізували.

Армія Російської Федерації за добу здійснила обстріли восьми областей України.

Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 суботи, 16 вересня, передає Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив чотири обстріли, зафіксовані 25 вибухів. Війська РФ застосовували міномети, АГС та некеровані авіаційні ракети.

Вибухи лунали у Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах.

У Сумській області вчора росіяни 9 разів обстріляли прикордоння. Зафіксовано 73 вибухи.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська громади.

У Середино-Будській громаді війська РФ скинули 12 мін. Згоріли два приватні житлові будинки. Один житловий будинок частково пошкоджено.

У Дніпропетровській області зранку російська армія вдарила по Марганецькій громаді Нікопольського району.

Нікополь вчора загарбники шість разів обстріляли з важкої артилерії. Пошкоджено навчальний заклад, господарчу споруду, приватне підприємство, обірвано лінію електропередач.

У Запорізькій області військовослужбовці РФ здійснили 54 удари по 20 населених пунктах.

Артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Малинівка, Білогір'я, Роботине, Степногірськ, Кам'янське, Степове, П'ятихатки та інші міста й сіла на лінії вогню.

Загарбники вдарили двома авіабомбами по Оріхову та обстріляли із РСЗВ Новодарівку, Гуляйпільське, Новоіванівку та Левадне.

В Оріхові поранені жінки віком 71 та 53 років, їх госпіталізували.

Надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

У Харківській області авіаційних ударів зазнали Стрілеча Харківського району та Котлярівка Куп'янського району.

Ворог з артилерії обстріляв Куп’янськ.

Внаслідок ударів по селу Копанки Ізюмського району, ймовірно, керованою авіабомбою, повністю знищений приватний житловий будинок, ще два будинки пошкоджено.

У Луганській області з неба агресори атакували Новоселівське, Новоєгорівку, Макіївку, Невське, Білогорівку. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Невське та Білогорівка.

За добу армія РФ здійснила 145 обстрілів Луганщини, випустила 529 снарядів.

Донецьку область росіяни 12 разів обстріляли із РСЗВ "Град" та артилерії.

Під вогнем перебували Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Богоявленка, Дружба, Новоукраїнка, Предтечине, Зарічне.

Пошкоджено 10 житлових будинків (з них два багатоквартирні), ЛЕП.

За добу на Донеччині одна людина дістала поранення.

По Херсонській області ворог здійснив 69 обстрілів, випустив 325 снарядів, з них по Херсону — шість обстрілів (14 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 20 населених пунктів, територію підприємства у Херсоні.

Нагадаємо, сьогодні вранці Генштаб повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. Також українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.