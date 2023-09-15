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В шостий день Invictus Games українці вибороли п'ять нагород

Українці завоювали два "золота" та три "бронзи". 

Збірна України завершила виступи шостого, передостаннього, дня Invictus Games, котрі тривають в німецькому Дюссельдорфі.

Про це повідомляє Суспільне

“До програми "синьо-жовтих" увійшли стрільба з лука та велоспорт”, - йдеться у повідомленні.

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Загалом за підсумком шостого дня українці завоювали п'ять нагород: два "золота" та три "бронзи". 

Таким чином, за день до завершення змагань українські ветерани мають 33 медалі: 11 золотих, 14 срібних та 8 бронзових.

Нагадаємо, на Іграх Нескорених українські ветерани в перший день вибороли "золото", три "срібла" і дві "бронзи".

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