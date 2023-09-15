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Україна опинилася в ролі сторони, що програє, в матчі Кубка Девіса проти Колумбії

Українці програли парну зустріч.

Україна опинилася в ролі сторони, що програє, в матчі Кубка Девіса проти Колумбії
Ілля Білобородько та В'ячеслав Бєлінський
Фото: ФТУ

Поєдинком тандемів продовжився матч плей-офф Першої Світової групи Кубка Девіса між Україною та Колумбією.

Ілля Білобородько та В'ячеслав Бєлінський виявилися не готовими до протистояння з Хуаном Себастьяном Кабалем та Робертом Фара. У підсумку українці поступилися у двох сетах – 2:6, 4:6.

Колумбія повела – 2:1.

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Наступними на корт мають вийти перші номери своїх команд Олексій Крутих та Даніель Елаї Галан.

Нагадаємо, у перший день Крутих переміг Ніколаса Міхея, а Владислав Орлов програв Даніелю Елай Галану.

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