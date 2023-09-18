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Магучих виборола "золото" у фіналі Діамантової ліги

Українка встановила рекорд сезону.

ID 11678296

Напередодні в американському Юджині відбувся фінал Діамантової ліги. Україну у секторі для стрібків у висоту на цьому турнірі представляли Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Зрештою, Магучих стала переможницею турніру. У запеклій боротьбі Ярослава лише за додатковими показниками зуміла випередити австалійку Ніколу Оліслагерс. Обидві спортсменки взяли висоту на позначці 2,03 м.

Цей результат є рекордним для цього світового сезону.

Інші дві представниці України виступили менш вдало.

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Левчено стала 5-ою із результатом 1,91 метра, а Геращенко опинилася на сьомому рядку, стрибнувши на 1,87 метра.

Нагадаємо, Магучіх також була переможницею фіналу Діамантової ліги-2022, стрибнув також на 2,03 м.

Діамантова ліга. Юджын (США).

Стрибки у висоту.

  1. Ярослава Магучих (Україна) – 2,03 м
  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,03
  3. Ангеліна Топіч (Сербія) – 1,95
  4. Вашті Каннінгем (США) – 1,91
  • 5-6. Морган Лейк (Великобританія) – 1,91
  • 5-6. Юлія Левченко (Україна) – 1,91
  • 7. Ірина Геращенко (Україна) – 1,87.
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