Магучих виборола "золото" у фіналі Діамантової ліги

Напередодні в американському Юджині відбувся фінал Діамантової ліги. Україну у секторі для стрібків у висоту на цьому турнірі представляли Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.
Зрештою, Магучих стала переможницею турніру. У запеклій боротьбі Ярослава лише за додатковими показниками зуміла випередити австалійку Ніколу Оліслагерс. Обидві спортсменки взяли висоту на позначці 2,03 м.
Цей результат є рекордним для цього світового сезону.
Інші дві представниці України виступили менш вдало.
Левчено стала 5-ою із результатом 1,91 метра, а Геращенко опинилася на сьомому рядку, стрибнувши на 1,87 метра.
Нагадаємо, Магучіх також була переможницею фіналу Діамантової ліги-2022, стрибнув також на 2,03 м.
Діамантова ліга. Юджын (США).
Стрибки у висоту.
- Ярослава Магучих (Україна) – 2,03 м
- Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,03
- Ангеліна Топіч (Сербія) – 1,95
- Вашті Каннінгем (США) – 1,91
- 5-6. Морган Лейк (Великобританія) – 1,91
- 5-6. Юлія Левченко (Україна) – 1,91
- 7. Ірина Геращенко (Україна) – 1,87.