Магучих виборола "золото" у фіналі Діамантової ліги

Напередодні в американському Юджині відбувся фінал Діамантової ліги. Україну у секторі для стрібків у висоту на цьому турнірі представляли Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Зрештою, Магучих стала переможницею турніру. У запеклій боротьбі Ярослава лише за додатковими показниками зуміла випередити австалійку Ніколу Оліслагерс. Обидві спортсменки взяли висоту на позначці 2,03 м.

Цей результат є рекордним для цього світового сезону.

Інші дві представниці України виступили менш вдало.

Левчено стала 5-ою із результатом 1,91 метра, а Геращенко опинилася на сьомому рядку, стрибнувши на 1,87 метра.

Нагадаємо, Магучіх також була переможницею фіналу Діамантової ліги-2022, стрибнув також на 2,03 м.

Діамантова ліга. Юджын (США).

Стрибки у висоту.

Ярослава Магучих (Україна) – 2,03 м Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,03 Ангеліна Топіч (Сербія) – 1,95 Вашті Каннінгем (США) – 1,91