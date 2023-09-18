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Міжнародна федерація боротьби виступила проти рукостискань українців та росіян на ЧС-2023

З сьогоднішнього дня на турнірі розпочалися поєдинки за медалі.

Міжнародна федерація боротьби виступила проти рукостискань українців та росіян на ЧС-2023
Фото: uww.org

Міжнародна федерація боротьби (UWW) виступила проти рукостискань українців та росіян на ЧС-2023, що проходить у сербському Белграді, повідомляє sportarena.com.

Крім заборони на рукостискання між українськими та російськими спортсменами, керівництво UWW рекомендувало не призначати на поєдинки українських борців рефері з Росії. Аналогічне рішення ухвалено стосовно українських арбітрів у сутичках росіян.

У Белграді буде розіграно 90 путівок на Олімпіаду-2024 у Парижі у 18-ти категоріях. Ліцензії отримають по чотири спортсмени у кожній категорії (переможець, фіналіст, спортсмени, які посіли два "бронзові" місця). Додаткові путівки розіграють між борцями, котрі програють "бронзовий" фінал.

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ЧС-2023 у Белграді проходить з 16 по 24 вересня. Фінальні змагання розпочнуться сьогодні, 18 вересня.

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