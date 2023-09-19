Жіноча збірна України з волейболу "всуху" програла і третій матч кваліфікації Олімпіади-2024

Напередодні жіноча збірна України з волейболу провела третій матч кваліфікаційного турніру Олімпійських ігор-2024.

Суперником була команда Домініканської Республіки, яка 15 днів тому виграла чемпіонат Північної, Центральної Америки та Карибського басейну, здолавши у фіналі збірну США - 3:2.

Як і у двох попередніх поєдинках відбіркового циклу, збірна України зазнала поразки. І цього разу українки не змогла взяти жодного сету - 0:3 (17:25, 21:25, 29:31).

Нагадаємо, раніше наша збірна програла з аналогичним рахунком Китаю та Сербії.

На Олімпіаду у Парижі вийдуть тільки дві найкращі збірні з групи з восьми команд.

Українська збірна має зіграти ще чотири матчі у кваліфікації: з Нідерландами (20 вересня), Канадою (22 вересня), Чехією (23 вересня) і Мексикою (24 вересня).