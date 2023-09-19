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Циганков і Довбик допомогли "Жироні" здобути 4-ту перемогу в Ла Лізі

Каталонці обіграли "Гранаду".

Циганков і Довбик допомогли "Жироні" здобути 4-ту перемогу в Ла Лізі
Фото: ФК "Жирона"

В андалусійській Гранаді відбувся заключний матч 5-го туру іспанської Ла Ліги, в якому місцевий однойменний клуб приймав "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика.

Каталонський клуб здобув перемогу – 4:2.

Саме Циганков на 22-й хвилині відкрив рахунок на "Нуево Лос-Карменес".

Обидва українці вийшли у старті – автор першого у матчі голу провів на полі 68 хвилин, а Артем, на рахунку якого гольова передача, вирушив слідом за співвітчизником відпочивати через 3 хвилини.

Зазначимо, що для Довбика цей матч був дебютним в основі за свою нову команду.

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Огляд матчу "Гранада" - "Жирона".

Завдяки цій перемозі, вже четвертій з початку чемпіонату, "жирондинці" закріпилися на 3-му місці в турнірній таблиці, лише по різниці м'ячів поступаючись своїм каталонським землякам з "Барселони", і поступаючись 2 очками лідируючому "Реалу".

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