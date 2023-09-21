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Кіченок та Фрідзам обіграли лідерів посіву турніру WTA у Китаї та вийшли до півфіналу

Українсько-німецький тандем виграв шостий матч поспіль.

Кіченок та Фрідзам обіграли лідерів посіву турніру WTA у Китаї та вийшли до півфіналу
Надія Кіченок
Фото: WTA

Українка Надія Кіченок вийшла до півфіналу турніру WTA 250 у китайському Гуанчжоу у парному розряді.

У матчі другого раунду українка в тандемі з Анною-Ліною Фрідзам (Німеччина) здобули перемогу у двох сетах над першими сіяними, американською тенісисткою Сабріною Сантамарією та Яною Сизіковою (Росія) - 6:3, 7:5.

Поєдинок тривав півтори години.

За право вийти у фінал Надія та Анна-Ліна зіграють проти господарок кортів Гуо Ханью та Цзян Сінью.

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Зазначимо, що Фрідзам та Кіченок виграли п’ятий матч поспіль. Минулого тижня вони стали чемпіонками парного розряду турніру WTA 250 в японській Осаці.

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