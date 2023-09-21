Росіяни випустили три групи ракет по Україні та почали другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та почали другу хвилю атаки (оновлено)
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
ГоловнаСпорт

УЄФА оштрафував УАФ за підсумком матчів з Англією та Італією

Україна отримала покарання за поведінку вболівальників.

УЄФА оштрафував УАФ за підсумком матчів з Англією та Італією
Фото: УЕФА

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) штрафами та частковим закриттям трибун через поведінку вболівальників в матчах відбору Євро-2024 проти Англії (1:1) та Італії (1:2), повідомляє офіційний сайт організації.

УЄФА помітивв у діях вболівальників збірної України расистську поведінку.

УЄФА оштрафував на 20 тисяч євро УАФ, а також наказав закрити частину трибун на наступний домашній матч збірної України під егідою УЄФА і заборонив продавати квитки українським уболівальникам на наступний виїзний поєдинок.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Також УАФ оштрафували на 5 тисяч євро за феєрверки та ще на 8 тисяч за блокування громадських проходів.

У наступному номінально домашньому матчі збірної України, 14 жовтня у кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії в Празі, частина трибун буде закритою. Кількість закритих місць має становити не менше ніж 5 000.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies