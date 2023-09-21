УЄФА оштрафував УАФ за підсумком матчів з Англією та Італією

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу (УАФ) штрафами та частковим закриттям трибун через поведінку вболівальників в матчах відбору Євро-2024 проти Англії (1:1) та Італії (1:2), повідомляє офіційний сайт організації.

УЄФА помітивв у діях вболівальників збірної України расистську поведінку.

УЄФА оштрафував на 20 тисяч євро УАФ, а також наказав закрити частину трибун на наступний домашній матч збірної України під егідою УЄФА і заборонив продавати квитки українським уболівальникам на наступний виїзний поєдинок.

Також УАФ оштрафували на 5 тисяч євро за феєрверки та ще на 8 тисяч за блокування громадських проходів.

У наступному номінально домашньому матчі збірної України, 14 жовтня у кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії в Празі, частина трибун буде закритою. Кількість закритих місць має становити не менше ніж 5 000.